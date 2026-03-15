ميزة ركن السيارات من XPeng Motors الصينية | تفاصيل

تتميز سيارات XPeng Motors الصينية بنظام ركن ذاتي متطور جدا، ويطلق عليه اسم "AI Valet Parking"، وهذا النظام يتيح للسيارة التعرف على موقف السيارات وركن نفسها بدقة عالية تلقائياً بعد تحديد المستخدم للمكان.

يعتمد نظام الركن من شركة XPeng Motors على تقنيات الذكاء الاصطناعي وحل AI Hawkeye البصري، مما يجعل العملية سهلة وآمنة، حتى في المواقف المعقدة.

- مميزات نظام ركن السيارات من XPeng :

الركن التلقائي الدقيق

تتولى السيارة عملية التوجيه، والفرملة، وتبديل السرعات لركن نفسها بدقة.

التحكم عن بعد

في بعض الطرازات، يمكن التحكم بالسيارة عبر التطبيق لركنها.

تقنيات متقدمة

تعتمد سيارات XPeng Motors علي شريحة XPENG Turing ذات الـ 40 نواة، وهي الأولى من نوعها لتمكين القيادة الذكية، حيث انه تم تصميم النظام ليتكيف مع مختلف بيئات الركن الذكية.

وجدير بالذكر ان هذه الميزة تعد جزء من توجه الشركة نحو السيارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة التنقل.

- تاريخ شركة XPeng Motors في صناعة السيارات :

تأسست شركة XPeng Motors إكس بنج في عام 2014 في قوانجتشو، بالصين، لتصبح رائدة في السيارات الكهربائية الذكية (SEVs) المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية المتطورة (XPILOT)، وتكنولوجيا الـ LiDAR.

وأطلقت الشركة أولى سياراتها G3 في 2018، وبدأت التوسع عالمياً، مع استثمارات استراتيجية من فولكس فاجن وشراكات تكنولوجية اخري، وتتميز الشركة بتركيزها على التكنولوجيا الداخلية (In-house) لتطوير أنظمة القيادة الذكية (XPILOT) ونظام التشغيل الذكي للمقصورة، وتطمح لأن تصبح رائدة عالمية في التنقل المعتمد على الذكاء الاصطناعي.