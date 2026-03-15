سوق المستعمل.. سيتروين C3 اير كروس بـ 600 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين C3 اير كروس موديل 2021

وتوافرت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C3 اير كروس موديل 2021، وتنتمي C3 اير كروس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 الخارجية

تمتلك سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية باللون الأسود، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سيتروين C3 اير كروس موديل 2021

تحصل سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 104 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 الداخلية

زودت مقصورة سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 من الداخل بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سيتروين C3 اير كروس موديل 2021

تباع سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .