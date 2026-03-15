ستيلانتس العالمية تحقق أرباحًا 153.5 مليار يورو لعام 2025‏

كشفت مجموعة " ستيلانتس " العالمية عن نتائجها اعمالها المالية الكاملة لعام 2025 المنصرم، وقد بلغت الإيرادات الصافية للمجموعة 153.5 مليار يورو، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 2% مقارنة بعام 2024 .

ورغم تسجيل صافي خسارة قدرها 22.3 مليار يورو، إلا أن هذا الرقم جاء مدفوعًا بأعباء استثنائية بلغت 25.4 مليار يورو ترتبط بعملية إعادة ضبط شاملة ؛ تهدف إلى تحديث خطط المنتجات وسلاسل توريد المركبات الكهربائية لتتناسب مع الطلب الفعلي، مما يعكس رغبة الإدارة في تنظيف الميزانية العمومية وبدء مرحلة جديدة من النمو الربحي المستدام .

كما شهد النصف الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية قوية تعكس نجاح الفريق التنفيذي الجديد في استعادة زمام المبادرة، حيث قفزت الإيرادات الصافية بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 .

وسجلت الشحنات المجمعة نمو بنسبة 11% لتصل إلى 2.8 مليون وحدة، وكانت منطقة أمريكا الشمالية المساهم الأكبر في هذا الانتعاش بزيادة قدرها 39% في حجم الشحنات .

كما سجلت الشركة تحسن ملموس في جودة المنتجات، حيث انخفضت ملاحظات العملاء في الشهر الأول من الاستخدام بنسبة تجاوزت 50% في أمريكا الشمالية، مما يعزز من موثوقية العلامات التجارية التابعة للمجموعة .

تستعد ستيلانتس لإطلاق موجة منتجات مكثفة في عام 2026 لتعزيز حضورها العالمي وتلبية مختلف أذواق المستهلكين، وفي أمريكا الشمالية تبرز طرازات جيب شيروكي ودودج تشارجر SIXPACK” كعودة قوية لفئة سيارات العضلات والدفع الرباعي بمحركات احتراق داخلي، مع ترقب إطلاق "رام 1500 هيمي V8" في أواخر 2025

في أوروبا تركز الشركة على تنويع خيارات منظومات الدفع عبر طرازات كهربائية بالكامل مثل "Citroen C5 Aircross BEV"و"جيب كومباس BEV"، إلى جانب "Fiat 500 Hybrid" الجديدة.

في أمريكا الجنوبية: يمثل طراز رام داكوتا محور التوسع في فئة الشاحنات متوسطة الحجم لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، وبهدف الحفاظ على مرونة مالية عالية، قرر مجلس إدارة ستيلانتس تعليق توزيعات الأرباح لعام 2026، مع التوجه لإصدار سندات هجينة بقيمة 5 مليارات يورو لدعم خطط النمو .

وتثق المجموعة في قدرتها على تحقيق تحسن تدريجي خلال عام 2026؛ حيث تتوقع نمو الإيرادات الصافية بنسبة متوسطة في خانة الآحاد، وتحسن مستمر في التدفقات النقدية الصناعية الحرة .

وتستهدف الشركة استعادة الربحية التشغيلية بشكل كامل عبر تقديم خيارات متنوعة تعيد حرية الاختيار للعملاء بين المحركات التقليدية والكهربائية ، مما يضمن تفوق المجموعة في ظل التحولات التنظيمية والبيئية العالمية .