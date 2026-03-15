سيارات جديدة 2026 موفرة للوقود في مصر .. مواصفات وأسعار

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اوبل كورسا، وسوزوكى سويفت ديزاير ، وبروتون ساجا، ورينو كارديان، ورينو تاليانت .

اوبل كورسا موديل 2026

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل كورسا موديل 2026

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 80 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 ألف/كم، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 770 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2026

تنتج سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوة تصل إلي 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2026

يبلغ سعر سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري 599 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو كارديان موديل 2026

عزم دوران رينو كارديان موديل 2026 يصل إلي 142 نيوتن/متر، وبها قوة 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 674 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .