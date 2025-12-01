الهيئة العربية للتصنيع: نصنع عربات مترو الأنفاق وأبراج الاتصالات

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على افتتاح معرض إيديكس 2025 بحضور الرئيس السيسي.

وقال مختار عبد اللطيف، في مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم،: ”التصدير ملف رئيسي للهيئة العربية للتصنيع".

وأكد مختار عبد اللطيف: "قمنا بتطوير مصنع سيماف؛ لتصنيع عربات القطارات ومترو الأنفاق، وعربات المترو لآخر مرحلة من مترو الأنفاق وهي المرحة الثالثة تم إنشاؤها في مصنع سيماف".

وأوضح مختار عبد اللطيف "مصنع حلوان للصناعات المتطورة به 10 خطوط لإنتاج خطوط أنابيب مشروعات المياه والصرف الصحي".

ولفت مختار عبد اللطيف إلى أن مصنع الطائرات يقوم بتصنيع أبراج الاتصالات لمختلف شركات الاتصالات.