الوطنية للانتخابات: لنا الحق في إبطال أي صندوق شابه البطلان

علق المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.



وقال أحمد بنداري في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم، :" حالة الجدل حول سير العلمية الانتخابية امر إيجابي".

وتابع أحمد بنداري :" الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها في تنظيم العملية الانتخابات، والهيئة اتخذت قرارات بإلغاء دوائر انتخابية كي يكون صوت الناخب في مكانه الصحيح ".

واكمل احمد بنداري :" الهيئة تقوم بإبطال أي صندوق انتخابي يتعرض أي امر يستعدي بطلان نتائجه"، مضيفا:" القانون اعطانا الحق إبطال أصوات الصندوق الانتخابي لو شابه أي امر يدعو للبطلان ".



ولفت أحمد بنداري :" الهيئة عاملة حسابها إن المحكمة الإدارية العليا قد تصدر أحكاما تبطل دوائر انتخابية وعلى الهيئة تنفيذ هذا الحكم، وكل هذه الأمور معمول حسابها في ميزانية الانتخابات ".

