للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الإثنين، خلال مشاركتها في فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، عن بدء تصنيع أجزاء من طائرة "رافال" الفرنسية داخل مصانعها للمرة الأولى.

اعتماد شركة "داسو" الفرنسية رسميا

ويمثل هذا التطور إنجازا استراتيجيا جديدا لمصر في مجال الصناعات الجوية، بعد اعتماد شركة "داسو" الفرنسية رسميا مصانع الهيئة كسلسلة إمداد عالمية لتصنيع أجزاء طائرات متعددة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الجودة والتكنولوجيا المصرية.

توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

وأكدت الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا التعاون يفتح الباب أمام توسع أكبر في مجال تصنيع مكونات الطائرات وتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية المتقدمة داخل مصر، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات العسكرية.