لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

شارك الفنان سامح حسين في الندوة التي نظمها قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، بالتعاون مع طلاب أسرة "من أجل مصر المركزية" والإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت عنوان "الوعي بالقضايا الاجتماعية".

وأعرب الفنان سامح حسين عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى رفع وعي الشباب، مؤكدًا في الندوة أن الفن والإعلام لهما دور كبير في دعم القضايا المجتمعية وتعزيز الانتماء الوطني.

وشهد سامح حسين والحضور فيديو توثيقيا يبرز حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مؤكدين أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يُعد ثمرة رؤية استراتيجية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الطلاب أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار، بل واقع ملموس يشهده المواطن المصري في مشروعات البنية التحتية، والتطوير الحضاري، والرعاية الصحية، والتعليم، وبناء الإنسان، مشيرين إلى أن هذه التحولات تعكس إرادة سياسية قوية ورؤية واعية للمستقبل.