بطولة آسر ياسين.. طرح البوستر الرسمي لفيلم " إن غاب القط"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “إن غاب القط” من بطولة النجوم أسر ياسين وأسماء جلال البوستر الرسمي للفيلم ، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم إن غاب القط، التريلر التشويقي الثاني للعمل، الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي قريبا، من بطولة النجمين آسر ياسين وأسماء جلال، وظهر من خلال الإعلان أن آسر ياسين يعمل طبيبا بيطريا، ويتبرأ من أفعال شقيقه.

أبطال فيلم إن غاب القط

الفيلم من بطولة آسر ياسين، ويضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرين، من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

وتدور أحداث الفيلم حول لوحة شهيرة، تؤدي سرقتها من أحد المتاحف إلى صراع غير متوقّع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك، تنشأ علاقة حب غير مألوفة.

كان الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر 2024، وتوقف التصوير لفترة بسبب الموسم الرمضاني، وتم استئناف تصويره خلال شهر مايو، وكشف صناع الفيلم عن أول صورة من مشاهد العمل، الذي تم تصوير آخر مشاهده في تركيا، وظهر في الصورة الثنائي آسر وأسماء في مشهد رومانسي على شاطئ البحر.