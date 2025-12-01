قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صعوبة انضمام محمد عبد المنعم للمنتخب في أمم إفريقيا.. اعرف السبب

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
ميرنا محمود

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن مفاجأة بشأن انضمام الاعب محمد عبد المنعم للمنتخب في أمم إفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتح لله زيدان :التقارير الطبية أثبتت صعوبة انضمام محمد عبد المنعم للمنتخب في أمم إفريقيا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وينطلق معسكر الفراعنة بعد غد، الأربعاء 3 ديسمبر، وجاءت القائمة كالتالي:
محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفي شوبير محمد صبحـي

محمد هاني أحمد عيد رامي ربيعة خالد صبحي ياسر إبراهيم محمد إسماعيل حسام عبد المجيد محمد حمدي أحمد فتوح

مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشيـن محمود صابر  محمد شحاته إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفى فتحي عمر مرموش محمد صلاح.

مصطفى محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

وأضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر بمعسكر مفتوح، ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر؛ استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة.

وفت إلى أن المنتخب سيسافر يوم 17 إلى المغرب؛ استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

و⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم إفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، ثم جنوب إفريقيا يوم 26، وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات.

فتح الله زيدان امم افريقيا منتخب مصر محمد عبد المنعم استبعاد محمد عبد المنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

وزير الرياضة وأبوريدة

وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت.. صور

محمد عبد المنعم

صعوبة انضمام محمد عبد المنعم للمنتخب في أمم إفريقيا.. اعرف السبب

منتخب مصر

المنتخب الوطنى المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدًا

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد