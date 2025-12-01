قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، خاصة بعد القفزة الأخيرة التي سجلها المعدن النفيس، حيث قفز عيار 21 بقيمة واضحة مقارنة بتداولات الأيام الماضية، في وقت واصل فيه السعر العالمي تسجيل مستويات مرتفعة تجاوزت حاجز 4200 دولار للأونصة. 

ويأتي هذا التحرك وسط حالة من الترقب في السوق، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الإقبال على الشراء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قفز سعر الجنيه الذهب  بنحو 500 جنيه خلال يومين.

سعر الذهب اليوم

أكد لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن سعر الذهب اليوم شهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذي دفع الأسعار لمستويات جديدة داخل السوق.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

 وأشار إلى أن معدلات الطلب على الذهب لا تزال نشطة، خصوصًا على العيارات الأعلى تداولًا، وفي مقدمتها عيار 21.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025

جاءت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة وفق آخر تحديث عند الساعة 4:42 مساءً على النحو التالي، مع التأكيد أن الأسعار المدرجة بدون مصنعية، وأن سعر الذهب اليوم يختلف من محل لآخر وفق المصنعية المضافة على الجرام:

سعر الذهب عيار 24

سجل عيار 24 سعر بيع 6470 جنيهًا وسعر شراء 6435 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً، إذ تصل نسبة الذهب به إلى أعلى مستوى مقارنة ببقية العيارات، ما يجعله الأغلى سعرًا والأكثر ارتباطًا بالسعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب عيار 21

سجل عيار 21 سعر بيع 5660 جنيهًا وسعر شراء 5630 جنيهًا، لتتأكد القفزة السعرية التي شهدها الجرام مؤخرًا بعد ارتفاعه 65 جنيهًا دفعة واحدة. 

ويُعد عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا داخل السوق، فضلًا عن كونه العيار الأوسع انتشارًا في محافظات الجمهورية.

سعر الذهب عيار 18

سجل عيار 18 سعر بيع 4850 جنيهًا وسعر شراء 4825 جنيهًا. ويشهد هذا العيار رواجًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة باعتباره خيارًا اقتصاديًا مناسبًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 22

جاء سعر عيار 22 عند 5930 جنيهًا للبيع و5900 جنيه للشراء، وهو عيار منتشر في بعض المحافظات الساحلية مقارنة بمناطق أخرى داخل البلاد.

سعر الذهب عيار 14 و12

بلغ سعر عيار 14 نحو 3775 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 قيمة 3235 جنيهًا للبيع و3215 جنيهًا للشراء، ليبقى هذا العيار الأقل تداولًا بسبب انخفاض نسبة الذهب فيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب 45280 جنيهًا للبيع و45040 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس ارتفاع سعر الذهب اليوم خاصة مع الإقبال المتزايد على شراء الجنيه الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وسط تقلبات السوق.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

 ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21.

سعر الأونصة عالميًا بالدولار

سجلت الأونصة العالمية 4246.65 دولار وفق آخر تحديثات «رويترز»، في استمرار واضح للارتفاعات التي يشهدها المعدن الأصفر في الأسواق الدولية، مما ينعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في السوق المحلي.

كيف تُحسب المصنعية؟

عند احتساب سعر الجرام شامل المصنعية، يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 100 و250 جنيها للجرام الواحد، وقد تختلف هذه القيمة حسب المنطقة أو نوع المشغولات الذهبية. ويُعد هذا الفارق أحد الأسباب التي تؤدي لتباين سعر الذهب اليوم من محل لآخر.

لماذا ارتفع الذهب خلال الفترة الحالية؟

يرجع خبراء الذهب السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إلى التحركات العالمية في سوق المعادن النفيسة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي، سواء بغرض الزينة أو الادخار.

التوقعات خلال الأيام المقبلة

تشير التوقعات المبدئية إلى احتمال استمرار تحرك الأسعار ضمن نطاق مرتفع خلال الفترة القادمة، خاصة إذا واصل السعر العالمي للذهب تسجيل ارتفاعات جديدة. 

كما أن العوامل الاقتصادية العالمية تظل ذات تأثير كبير على حركة الأسعار في مصر .

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب وعيار 21 سعر الذهب أسعار الذهب اليوم الاثنين أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 سعر الذهب اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد

قائد مانشستر يونايتد يمدح ماونت بعد تسجيله هدف الفوز على بالاس

اشرف بن شرقي

شوبير يكشف لجماهير الأهلي عن حجم إصابة أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب

لجنة العضوية بالأهلي

لجنة العضوية تستقبل المتقدمين الجدد للحصول على عضوية الأهلي

بالصور

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

طريقة عمل حواوشي القنبلة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

المزيد