500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، خاصة بعد القفزة الأخيرة التي سجلها المعدن النفيس، حيث قفز عيار 21 بقيمة واضحة مقارنة بتداولات الأيام الماضية، في وقت واصل فيه السعر العالمي تسجيل مستويات مرتفعة تجاوزت حاجز 4200 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التحرك وسط حالة من الترقب في السوق، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الإقبال على الشراء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 500 جنيه خلال يومين.



سعر الذهب اليوم

أكد لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن سعر الذهب اليوم شهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذي دفع الأسعار لمستويات جديدة داخل السوق.



وأشار إلى أن معدلات الطلب على الذهب لا تزال نشطة، خصوصًا على العيارات الأعلى تداولًا، وفي مقدمتها عيار 21.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025

جاءت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة وفق آخر تحديث عند الساعة 4:42 مساءً على النحو التالي، مع التأكيد أن الأسعار المدرجة بدون مصنعية، وأن سعر الذهب اليوم يختلف من محل لآخر وفق المصنعية المضافة على الجرام:

سعر الذهب عيار 24

سجل عيار 24 سعر بيع 6470 جنيهًا وسعر شراء 6435 جنيهًا، ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً، إذ تصل نسبة الذهب به إلى أعلى مستوى مقارنة ببقية العيارات، ما يجعله الأغلى سعرًا والأكثر ارتباطًا بالسعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب عيار 21

سجل عيار 21 سعر بيع 5660 جنيهًا وسعر شراء 5630 جنيهًا، لتتأكد القفزة السعرية التي شهدها الجرام مؤخرًا بعد ارتفاعه 65 جنيهًا دفعة واحدة.

ويُعد عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا داخل السوق، فضلًا عن كونه العيار الأوسع انتشارًا في محافظات الجمهورية.

سعر الذهب عيار 18

سجل عيار 18 سعر بيع 4850 جنيهًا وسعر شراء 4825 جنيهًا. ويشهد هذا العيار رواجًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة باعتباره خيارًا اقتصاديًا مناسبًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 22

جاء سعر عيار 22 عند 5930 جنيهًا للبيع و5900 جنيه للشراء، وهو عيار منتشر في بعض المحافظات الساحلية مقارنة بمناطق أخرى داخل البلاد.

سعر الذهب عيار 14 و12

بلغ سعر عيار 14 نحو 3775 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 قيمة 3235 جنيهًا للبيع و3215 جنيهًا للشراء، ليبقى هذا العيار الأقل تداولًا بسبب انخفاض نسبة الذهب فيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب 45280 جنيهًا للبيع و45040 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس ارتفاع سعر الذهب اليوم خاصة مع الإقبال المتزايد على شراء الجنيه الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وسط تقلبات السوق.



ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21.

سعر الأونصة عالميًا بالدولار

سجلت الأونصة العالمية 4246.65 دولار وفق آخر تحديثات «رويترز»، في استمرار واضح للارتفاعات التي يشهدها المعدن الأصفر في الأسواق الدولية، مما ينعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في السوق المحلي.

كيف تُحسب المصنعية؟

عند احتساب سعر الجرام شامل المصنعية، يتم إضافة مبلغ يتراوح بين 100 و250 جنيها للجرام الواحد، وقد تختلف هذه القيمة حسب المنطقة أو نوع المشغولات الذهبية. ويُعد هذا الفارق أحد الأسباب التي تؤدي لتباين سعر الذهب اليوم من محل لآخر.

لماذا ارتفع الذهب خلال الفترة الحالية؟

يرجع خبراء الذهب السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إلى التحركات العالمية في سوق المعادن النفيسة، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي، سواء بغرض الزينة أو الادخار.

التوقعات خلال الأيام المقبلة

تشير التوقعات المبدئية إلى احتمال استمرار تحرك الأسعار ضمن نطاق مرتفع خلال الفترة القادمة، خاصة إذا واصل السعر العالمي للذهب تسجيل ارتفاعات جديدة.

كما أن العوامل الاقتصادية العالمية تظل ذات تأثير كبير على حركة الأسعار في مصر .