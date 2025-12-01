التلفزيون السوري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على منازل في ريف القنيطرة

أفاد تلفزيون سوريا، اليوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بالهواء في قرية أبو قبيس بريف القنيطرة عقب توغله نحو تل القرية.

التوغل الإسرائيلي في سوريا

وأمس الأول السبت، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل تتجه لتغيير استراتيجيتها في جنوب سوريا عقب حادثة إطلاق النار على قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيت جن جنوب غربي دمشق، والتي أسفرت عن إصابة 6 من عناصرها.

وأوضح الإعلام العبري أن الخطط الإسرائيلية تشمل زيادة الاعتماد على القصف الجوي والاغتيالات بالصواريخ لتجنب الاشتباكات المباشرة، وتقليص العمليات الأرضية.

تجسس إسرائيلي على سوريا

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست ، عن وجود وحدة الاستخبارات الميدانية النسائية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتجسس في عمق سوريا.

ورافقت الصحيفة مؤخرًا مجموعة من مجندات الاستخبارات الميدانية اللواتي يتجسسن على عناصر معادية في سوريا، وشملت الزيارة زيارةً للموقع 720 على الحدود الإسرائيلية السورية الأردنية.

وقالت الصحيفة إنه أُجريت مقابلات مع قائد الكتيبة 595 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المقدم "ج"، وضابط العمليات التابع له، الرائد "م"، ومجندات جمع المعلومات الاستخبارية "س"، و"د"، و"ف" - جميعهن مجندات باستثناء "ج" - لتقديم لمحة معمقة عن طبيعة التسلل عبر سوريا للمساعدة في إبقاء القوات الإسرائيلية متقدمة على غيرها.