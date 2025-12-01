الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر “القائمة على النشر” من قيام الزوجة الثانية لـ «أرمل» شقيقتها، بالتعدي على نجل شقيقتها بالفيوم.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 15 نوفمبر المنقضي، تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من والدة القائمة على النشر، بتعرض حفيدها "لكريمتها المتوفاة" للتعدي بالضرب من الزوجة الثانية لوالده، وطلبت أخذ التعهد اللازم عليها بعدم التعرض له وشقيقته.

وتم استدعاء المشكو في حقها- ربة منزل، مقيمة في دائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبمواجهتها؛ نفت تعديها عليه بالضرب، وتم أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعاية نجلي زوجها.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.