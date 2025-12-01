سائق توك توك يلقى ابنته من الطابق الثالث بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاملة – مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكسور وكدمات متفرقة") ، وإدعائها سقوطها من علو.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المصابة اتهمت والدها بالتعدى عليها بالضرب ودفعها من شرفة الشقة محل سكنهما كائنة بالطابق الثالث بدائرة القسم لوجود خلافات بينهما لرغبته فى إنهاء خطبتها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).. وبسؤاله أيد ما سبق.



وتم ضبط والد المصابة (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية).. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.