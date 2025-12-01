مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار

قدمت السعودية مساعدات مالية إلى فلسطين، بقيمة 90 ألف دولار في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين لعام 2025، وتسلمها وزير التخطيط والتعاون الدولي، مُسير أعمال وزارة المالية الفلسطينية اسطفان سلامة.

مساعدات سعودية إلى فلسطين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأنه جرى تسليم الدفعة في مقر سفارة السعودية بالعاصمة الأردنية، عمّان، خلال لقاء جمع الوزير سلامة مع سفير المملكة لدى الأردن المفوض غير المقيم لدى فلسطين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وأشاد الوزير الفلسطيني بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكدا أهمية هذه المساهمة في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبرا عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني.

ونقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.