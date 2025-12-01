IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

بدأت فعاليات اليوم الأول للنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في القاهرة في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا أجنحة دولية من 25 دولة.

وعلى هامش معرض إيديكس 2025، تفقد "صدى البلد" منظومة الدفاع الجوي IRIS-T، وهي أحدث منظومة الدفاع الجوي العالمية ألمانية الصنع وتمتلكها مصر، والتي تعد إضافة قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية المصرية.

ونظام الدفاع الجوي IRIS-T، هو نظام دفاع جوي أرضي مضاد للطائرات، وهو من صنع شركة "ديل ديفنس" الألمانية، ويستطيع حماية المدن والجيوش من عدة هجمات جوية متزامنة.

المكونات

رادار مراقبة يعمل بدوران 360 درجة

رادار للتحكم في إطلاق النار

مركز قيادة لاسلكي

3 قاذفات صواريخ محمولة على شاحنات

الإمكانات.

يمكن للنظام إطلاق النار على أهداف يبلغ مداها 40 كيلومترا وعلى ارتفاع 20 كيلومترا

يمكن للنظام الجوي الأرضي أن يحمي المناطق الموجود فيها على نحو دائم ولفترات طويلة

يستطيع صد الطائرات المقاتلة والمروحيات والصواريخ من نوع كروز، بالإضافة إلى المدفعيات الصاروخية والصواريخ المضادة للرادار والقنابل

يمكن للرادار التصدي لمجموعة هجمات متزامنة ومن كل الجهات، بسبب قدرته على الدوران بنسبة 360 درجة

يوفر النظام حماية شاملة داخل دائرة مدى الصاروخ الدفاعي ضد الأهداف المتحركة، ويشكل درعا واقيا حول النظام من مدن ومنشآت عسكرية وبنى تحتية

يستطيع النظام أن يضرب أهدافا على مسافة تمتد بين 12.5 و25 كلم

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.