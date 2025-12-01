طريقة عمل حواوشي القنبلة.. اعرفي المقادير

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل حواوشة القنبلة.

طريقة عمل حواوشي القنبلة

المقادير

¼ كيلو لحم مفروم

¼ كيلو سجق شرقى قطع

¼ كيلو بسطرمة قطع صغيرة

1 حبة بصل مفروم

2 حبة فلفل رومى أخضر مكعبات صغيرة

4 معلقة كبيرة سمن مذابة

1 معلقة صغيرة ملح

1 معلقة صغيرة فلفل أسود

¼ معلقة صغيرة جوز الطيب مطحون

½ كوب جبن موتزاريلا

4 عدد خبز بلدي مدعم

بقدونس مفروم للتزين

طريقة عمل حواوشى القنبلة

-فى وعاء نضع جميع المكونات " لحم مفروم، سجق، بسطرمه، بصل، فلفل رومى، سمن، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، جبن موتزاريلا، واقلبها جيدا واضع التوابل.

-يفتح الخبز ويوضع به اللحم.

-يدهن العيش بالسمن، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة

-يخرج من الفرن ويزين بالبقدونس ثم يقديم.