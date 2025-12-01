طريقة عمل حواوشي القنبلة.. اعرفي المقادير

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل حواوشة القنبلة.
طريقة عمل حواوشي القنبلة
المقادير
¼ كيلو لحم مفروم
¼ كيلو سجق شرقى قطع
¼ كيلو بسطرمة قطع صغيرة
1 حبة بصل مفروم
2 حبة فلفل رومى أخضر مكعبات صغيرة
4 معلقة كبيرة سمن مذابة
1 معلقة صغيرة ملح
1 معلقة صغيرة فلفل أسود
¼ معلقة صغيرة جوز الطيب مطحون
½ كوب جبن موتزاريلا
4 عدد خبز بلدي مدعم
بقدونس مفروم للتزين
طريقة عمل حواوشى القنبلة
-فى وعاء نضع جميع المكونات " لحم مفروم، سجق، بسطرمه، بصل، فلفل رومى، سمن، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، جبن موتزاريلا، واقلبها جيدا واضع التوابل.
-يفتح الخبز ويوضع به اللحم.
-يدهن العيش بالسمن، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة
-يخرج من الفرن ويزين بالبقدونس ثم يقديم.