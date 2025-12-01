الجناح الإماراتي بإيديكس 2025: نعتز بالمشاركة فى هذا الحدث الدولي المهم

أكد الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي بالإمارات، خلال تفقد الرئيس السيسي معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2025”: “نتشرف بمشاركة عدد من شركاتنا الصناعية الوطنية فى هذا الجناح الوطني”.



وأضاف الأمين العام ، موجها حديثه للرئيس السيسي: “يسعدنا أن نطلعكم على ما يقدمه جناحنا من قدرات وطنية تسهم فى دعم الصناعات الوطنية فى الإمارات”.



وتابع: “أبلغكم تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد وأخوانه الكرام .. كما أعرب عن إعتزازنا بالمشاركة فى هذا الحدث الدولي المهم، ونتمني لكم والقائمين على هذا المعرض كل التوفيق والنجاح”.