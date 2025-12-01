احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية

حذرت القيادة الوطنية للأمن السيبراني في تل أبيب، وشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" من موجة جديدة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف العملاء.

وأوضحت التحذيرات أن المحتالين يرسلون روابط مزيفة لمسابقة جوائز باسم "إل عال" عبر مجموعات واتساب وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الرسائل النصية القصيرة، مع وعود بقسائم مالية بقيمة مئات وآلاف الشواقل.



وأكدت الجهات المختصة أن هذه الروابط عبارة عن عملية احتيال تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين، محذّرة من الضغط على أي روابط مشبوهة أو مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.