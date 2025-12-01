الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

شارك الشيخ الصغير عبدالله عبد الموجود -بعد تألقة فى دولة التلاوة- فى المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة.

واستهل الطفل عبدالله عبد الموجود المؤتمر -الذى انطلق منذ قليل- بتلاوة بعض الآيات القرآنية، وقد لاقت قراءته تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

ويحضر المؤتمر وزير الأوقاف د. أسامة الأزهري وقيادات الوزارة وعدد كبير من الأئمة والعلماء.



كلمة وزير الأوقاف فى المؤتمر

وكشف وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في كلمته بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، عن مشاركة 158 مرشحًا من 72 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن هذا العدد غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وأضاف أن التصفيات تمت أون لاين في خطوة تواكب التطور وأسهمت في توسيع قاعدة المشاركين.

وأوضح الأزهري خلال كلمته بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية أن المسابقة في نسختها الـ32 تُقام تحت شعار «نور وكتاب مبين»، وتضم 8 فروع تغطي مختلف مجالات الحفظ والتلاوة، فيما تبلغ قيمة الجوائز 13 مليون جنيه.

وأكد أن الوزارة تفخر بخدمة هذه المسابقة الدولية التي تجمع مواهب من مختلف دول العالم في منافسة شريفة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن نسخة هذا العام تشهد إطلاق رافد دولة التلاوة الذي استمر 3 أسابيع وحقق انتشارًا واسعًا داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أنه يمثل إضافة قوية لحركة التلاوة القرآنية عالميًا.

ووجّه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمسابقة.

وأكد الأزهري اعتزازه الكبير بالتراث المصري في التلاوة، لاسيما مع إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور على النسخة الحالية، واستضافة نجله ليقرأ في حفل الافتتاح.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركة الشيخ عبد الله عبد الموجود أحد أبرز مواهب دولة التلاوة، متمنيًا له مستقبلًا باهرًا بين أعلام قرّاء مصر.