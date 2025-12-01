قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم
الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم
عبد الرحمن محمد

شارك الشيخ الصغير عبدالله عبد الموجود -بعد تألقة فى دولة التلاوة- فى المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة.

واستهل الطفل عبدالله عبد الموجود المؤتمر -الذى انطلق منذ قليل- بتلاوة بعض الآيات القرآنية، وقد لاقت قراءته تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

ويحضر المؤتمر وزير الأوقاف د.  أسامة الأزهري وقيادات الوزارة وعدد كبير من الأئمة والعلماء.


كلمة وزير الأوقاف فى المؤتمر

وكشف وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في كلمته بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، عن مشاركة 158 مرشحًا من 72 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مؤكدًا أن هذا العدد غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

وأضاف أن التصفيات تمت أون لاين في خطوة تواكب التطور وأسهمت في توسيع قاعدة المشاركين.

وأوضح الأزهري خلال كلمته بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية أن المسابقة في نسختها الـ32 تُقام تحت شعار «نور وكتاب مبين»، وتضم 8 فروع تغطي مختلف مجالات الحفظ والتلاوة، فيما تبلغ قيمة الجوائز 13 مليون جنيه.

وأكد أن الوزارة تفخر بخدمة هذه المسابقة الدولية التي تجمع مواهب من مختلف دول العالم في منافسة شريفة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن نسخة هذا العام تشهد إطلاق رافد دولة التلاوة الذي استمر 3 أسابيع وحقق انتشارًا واسعًا داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أنه يمثل إضافة قوية لحركة التلاوة القرآنية عالميًا.
ووجّه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمسابقة.

وأكد الأزهري اعتزازه الكبير بالتراث المصري في التلاوة، لاسيما مع إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور على النسخة الحالية، واستضافة نجله ليقرأ في حفل الافتتاح.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركة الشيخ عبد الله عبد الموجود أحد أبرز مواهب دولة التلاوة، متمنيًا له مستقبلًا باهرًا بين أعلام قرّاء مصر.

عبدالله عبد الموجود المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن دولة التلاوة وزارة الأوقاف العاصمة الإدراية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

ترامب يثير جدلاً واسعاً بعد اتصال هاتفي بالرئيس الفنزويلي "مادورو"

ترامب يثير جدلاً واسعاً بعد اتصال هاتفي بالرئيس الفنزويلي "مادورو"

الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة رسمية إلى أيرلندا.. غدا

الجيش البريطاني

تحرك بريطاني صامت يعيد فتح ملفات دامية من أفغانستان

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد