فيريرا يهاجم الزمالك وحسين لبيب يدرس الرد والرمادي ينتفض| إيه الحكاية؟

نشبت أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية إثر تصريحات هجومية أطلقها البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لـ القلعة البيضاء عبر القنوات الفضائية.



فيريرا يهاجم الزمالك

شن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك السابق هجوما ضاريا على مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بسبب إقالته من منصبه بشكل مفاجئ.



وكشف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل صادمة عن كواليس رحيله من القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من الإدارة بشأن إقالته، وأنه علم بالخبر عبر الصحفيين فقط، في واقعة تعكس حجم التخبط الإداري الذي أحاط بالفريق خلال تلك الفترة.



فيريرا، الذي تحدث عبر مداخلة تليفزيونية، سرد القصة منذ بدايتها قائلاً إنه توجه إلى مران الفريق بشكل طبيعي عقب مباراة البنك الأهلي دون أن يبلغه أحد بأي قرار.



وأضاف فيريرا: "النادي لم يعلن بشكل مباشر أنني رحلت. علمت هذا الأمر من بعض الصحفيين الذين أخبروني أنني طُردت في نفس يوم مباراة البنك الأهلي. ذهبت إلى التدريب وتحدثنا عن المباراة، ولم يخبرني أي مسؤول بأي شيء، وبعد المران تلقيت المزيد من الرسائل من الصحفيين يؤكدون رحيلي".



وتابع: اتصلت بـ جون إدوارد وسألته عن الأمر لكنه لم يجاوبني وأخبرني أنه مشغول.



ومع تزايد الغموض، توجه فيريرا بالسؤال لعبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالنادي، ليحصل أخيرًا على الإجابة: "سألته أن يخبرني بصراحة هل أنا رحلت من الزمالك أم لا، وقال لي إن النادي قرر رحيلي بالفعل".



وكشف المدرب السابق أنه عقد جلسة داخل شقته مع مسؤولي الزمالك للتفاوض على تسوية مالية بعد قرار الإقالة، لكن الاتفاق لم يُنفَّذ بالكامل، قائلاً: "النادي لم ينفذ كل الشروط الواجبة الخاصة بالسداد. الآن سأرسل بعض الإنذارات للزمالك لأنه لم يحترم التعاقد، ويجب أن يسددوا مستحقاتي كاملة. وإذا مرت فترة الإنذار سأضطر إلى تقديم شكوى إلى فيفا".



وأوضح فيريرا أن مسؤولي الزمالك برّروا قرارهم بأن النادي معتاد على إقالة المدربين بعد أي سلسلة نتائج سلبية، مضيفًا: "أخبروني بشكل مباشر أن الزمالك اعتاد على طرد المدربين إذا تعثر في عدة مباريات متتالية. كنت أعمل في ظروف صعبة جدًا".



وأردف موضحًا أنه حاول في بداية تجربته الحصول على صورة واضحة عن الوضع المالي للنادي، لكنه لم يتلقَّ المعلومات الصحيحة: "كنت أعلم بعض المعلومات عن الزمالك وسألت عن الأمور المالية، لكن لم يخبرني أحد بالحقيقة".



وكشف البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق لنادي الزمالك الأنه لم يتوصل لأي اتفاق مع نادي الزمالك بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.



وأوضح أنه أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يتهمهم فيه بعدم الالتزام بوعودهم تجاهه، مؤكدًا تمسّكه بالحصول على كامل مستحقاته دون أي تنازل.



وأضاف فيريرا أنه تقدّم بالفعل بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحفظ حقوقه بعد ما اعتبره “تجاهلًا مستمرًا” من إدارة نادي الزمالك في حل الأزمة.



وتحدّث فيريرا عن ملف التعاقدات، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور في اختيار اللاعبين الجدد خلال فترة تدريبه الأخيرة للفريق. وأوضح أن اللاعب الوحيد الذي طلب التعاقد معه شخصيًا كان خوان بيزيرا، بينما جميع الصفقات الأخرى تمت دون الرجوع إليه. كما أكد أن قرارات رحيل عدد من اللاعبين لم تكن بموافقته، معتبرًا أن هذه الأمور أثرت على جودة الفريق واستقرار غرفة الملابس.



وروى فيريرا موقفًا صعبًا واجهه قبل مواجهة الأهلي في الدوري، حيث لم يتمكن من شرح الخطة للاعبين عبر الفيديو كما اعتاد في المباريات المهمة. وقال إن النادي كان عليه فواتير غير مدفوعة للشركة المسؤولة عن توفير وتحليل الفيديوهات، مما أدى لإيقاف الخدمة. وأكد أن هذا الأمر أثّر على استعداد الفريق قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.



وأشار فيريرا إلى أن العديد من اللاعبين كانوا يفكرون في عدم خوض التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وأن الأجواء داخل الفريق كانت صعبة للغاية. وكشف أنه اضطر شخصيًا لمساعدة بعض اللاعبين الشباب ماديًا لتجاوز أزماتهم، لأنه لمس معاناتهم وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، معتبرًا أن ذلك الوضع كان من أكبر أسباب تراجع الأداء.



وكشف يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل صادمة عن فترة وجوده في القاهرة، مؤكدًا أنه تعرض لموقف غير إنساني بعدما فوجئ بإدارة النادي تتوقف عن دفع إيجار الشقة التي كان يقيم بها أثناء توليه القيادة الفنية للفريق.



وقال فيريرا أنه كان يعيش في شقة مُستأجرة عن طريق النادي، لكن دون أي إخطار مُسبق، امتنعت الإدارة عن سداد إيجار الشهر الجديد.



وأوضح فيريرا أنه في آخر يوم من الشهر، وبينما كان داخل غرفته، فوجئ بشخص يقتحم المكان ويخبره بحدة: “أنت مين؟” — ليكتشف لاحقًا أن مالك الشقة قام بتأجيرها لشخص آخر بعد عدم استلام الإيجار من النادي. وأضاف المدرب البلجيكي أنه عاش لحظات من الصدمة والارتباك، حيث وجد نفسه بلا مأوى مؤقتًا دون أن يعرف سبب هذا الموقف الغريب.



وشدد على أنه بعد اتصاله بإدارة الزمالك لمعرفة حقيقة ما حدث تأكد أن النادي بالفعل لم تسدد الإيجار، ما اضطره لمغادرة الشقة فورًا. وأشار إلى أنه قضى الأيام التالية في منزل أحد لاعبي الفريق، الذي استقبله تقديرًا واحترامًا، في موقف يعبر — بحسب وصفه — عن معدن اللاعبين الحقيقي مقارنة بما واجهه من إهمال إداري.



وأكد يانيك فيريرا أنه لم يتلقّ أي إخطار رسمي من إدارة نادي الزمالك بشأن رحيله عن الفريق. وأكد أنه عرف بخبر إقالته من الصحفيين أولًا، ولم يصدق الأمر في البداية، لغياب أي تواصل رسمي من مسؤولي النادي.



وأشار فيريرا إلى أنه شعر بالإهانة بعد أن ظل ينتظر توضيحًا رسميًا، قبل أن تصله رسالة لاحقًا تؤكد طرده من منصبه. وأوضح أن طريقة التعامل معه لم تكن تليق بنادٍ بحجم الزمالك، معتبرًا ما حدث معه نموذجًا لغياب الاحترافية والاحترام.



مدرب الزمالك السايبق يرد على هجوم فيريرا

انتقد أيمن الرمادي، مدرب الزمالك السابق، اليوم الاثنين، تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي، واصفًا الأمر بـ"الكارثة الكبرى".



وكان الرمادي قد تولى تدريب الزمالك في نهاية موسم 2024-2025، ونجح في قيادته للتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز، قبل أن تقرر الإدارة الاستغناء عنه وتعيين البلجيكي يانيك فيريرا بدلًا منه.



وعبر الرمادي عن موقفه من خلال منشور طويل على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، انتقد فيه تصريحات فيريرا الأخيرة حول العقبات التي واجهته في النادي، وتطرق إلى مهام المدير الرياضي الجديد جون إدوارد، مشيرًا إلى أن المنصب يتطلب معرفة بالأمور الفنية وليس مجرد مسؤول عن التعاقدات.



وأشار الرمادي إلى أن الإدارة رفضت تلبية طلباته أثناء تدريبه للزمالك، مثل توفير بعض الأدوات التدريبية وإقامة معسكر مغلق لمدة 4 أيام في الإسماعيلية، مؤكدًا أنه كان سيستقيل فورًا لو لم يتم الاستجابة له.



وأضاف: "تصريحات فيريرا كلها مغالطات.. الفريق حصل على راحة سلبية لمدة 34 يومًا بعد نهائي كأس مصر، رغم أن برنامج الإعداد تضمن مباراة ودية بعد 72 ساعة فقط، مما أدى لإصابة أحمد حسام برباط صليبي وعدد من الإصابات الأخرى".



وأكد الرمادي أن إدارة الزمالك تجاهلت توصياته بشأن ضرورة تعيين مدير رياضي ملم بالأمور الفنية، مؤكدًا أن جون إدوارد، مع احترامه، ليس مؤهلاً لتولي مهام فنية مثل اختيار اللاعبين أو مراقبة البرامج التدريبية أو مناقشة المدرب.



واختتم الرمادي تصريحاته بالقول: "لا أطمع في العودة للعمل داخل الزمالك، بسبب طريقة العمل الحالية، ولأنني ملتزم حاليًا بتدريب البنك الأهلي الذي يمتلك فريقًا وإدارة مميزة".



تحليل الأهلي مش صعب

شن محمد أبو العلا محلل أداء نادي الزمالك هجوما ضاريا على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى السابق لـ القلعة البيضاء بعد تصريحات المدرب البلجيكي الهجومية.



وعلق محمد أبو العلا محلل اداء نادي الزمالك على انتقادات فيريرا التي تضمنت وجود قصور من النادي الأبيض فى دعم تحليل أداء الفرق المنافسة وخاصة النادي الأهلي.



وقال محمد أبو العلا محلل نادي الزمالك عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: حابب أقول حاجة مهمة جدا بخصوص تصريحات فيريرا بخصوص عدم عرض فيديوهات تحليل للمنافس قبل مباراة الأهلي، هحكي موقف بس وبعدين أقول رأيى.



وتابع محمد أبو العلا محلل أداء نادي الزمالك: فترة أيمن الرمادي وقبل لقاء بيراميدز تحديدا كنت بساعد صديقي محمد طارق محلل أداء نادي الزمالك الرسمي وقتها اللي بذل مجهود كبير ساعدت فى إننا نجيب كل تفصيله تخص بيراميدز بدون تكلفة علي النادي.



وأضاف محلل أداء نادي الزمالك: أعتقد بردو النادي الأهلي مكنش صعب تحليله أو تواجد فيديوهات ليه تتعرض ده للي عايز ينجح ومعلومة في مواقف مشابهه مع المدربين إلي إشتغلت معاهم عماد النحاس بيدفع من جيبه وأيمن الرمادي بيدفع من جيبه عشان ينجح شغله بكل تفصيله رغم أنها إلزام علي النادي توفيرها لكن دي أمثله في المواقف اللي شبه دي تحديدا.



وواصل محمد أبو العلا محلل اداء الزمالك: أعتقد اللي عايز ينجح كان ممكن يتعب شويه هو أو المحلل اللي كان معاه إنه يوفر تحليل وفيديوهات للنادي الأهلي اللي بيلعب في نفس الدوري الممتاز مش بيلعب في الدوري اليوناني مثلا.



الزمالك يدرس الرد

كشفت تقاري إعلامية عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك من تصريحات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم.تقارير إعلامية أكدت أن إدارة نادي الزمالك تفكر في الرد على تصريحات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفارس الأبيض السابق.