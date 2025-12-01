قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أزمة سكنية مفاجئة ليانيك فيريرا بسبب تجاهل إدارة الزمالك.. واكتشفت إقالتي من الصحفيين

فيريرا
فيريرا
رباب الهواري

كشف يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل صادمة عن فترة وجوده في القاهرة، مؤكدًا أنه تعرض لموقف غير إنساني بعدما فوجئ بإدارة النادي تتوقف عن دفع إيجار الشقة التي كان يقيم بها أثناء توليه القيادة الفنية للفريق.

 وقال فيريرا خلال تصريحاته مع الاعلامى أحمد شوبير :إنه كان يعيش في شقة مُستأجرة عن طريق النادي، لكن دون أي إخطار مُسبق، امتنعت الإدارة عن سداد إيجار الشهر الجديد.

اقتحام مفاجئ من المستأجر الجديد

وأوضح فيريرا أنه في آخر يوم من الشهر، وبينما كان داخل غرفته، فوجئ بشخص يقتحم المكان ويخبره بحدة: “أنت مين؟” — ليكتشف لاحقًا أن مالك الشقة قام بتأجيرها لشخص آخر بعد عدم استلام الإيجار من النادي. وأضاف المدرب البلجيكي أنه عاش لحظات من الصدمة والارتباك، حيث وجد نفسه بلا مأوى مؤقتًا دون أن يعرف سبب هذا الموقف الغريب.

الانتقال إلى منزل أحد لاعبي الزمالك

بعد اتصاله بإدارة الزمالك لمعرفة حقيقة ما حدث، تأكد فيريرا أن النادي بالفعل لم يدفع الإيجار، ما اضطره لمغادرة الشقة فورًا. وأشار إلى أنه قضى الأيام التالية في منزل أحد لاعبي الفريق، الذي استقبله تقديرًا واحترامًا، في موقف يعبر — بحسب وصفه — عن معدن اللاعبين الحقيقي مقارنة بما واجهه من إهمال إداري.

فيريرا: اكتشفت إقالتي من الصحفيين ولم يخبرني أحد

وفي جانب آخر من أزمته مع الزمالك، كشف يانيك فيريرا أنه لم يتلقّ أي إخطار رسمي من الإدارة بشأن رحيله عن الفريق. وأكد أنه عرف بخبر إقالته من الصحفيين أولًا، ولم يصدق الأمر في البداية، لغياب أي تواصل رسمي من مسؤولي النادي.

صدمة مدرب بعد قرار غير مبرر

وأشار فيريرا إلى أنه شعر بالإهانة بعد أن ظل ينتظر توضيحًا رسميًا، قبل أن تصله رسالة لاحقًا تؤكد طرده من منصبه. وأوضح أن طريقة التعامل معه لم تكن تليق بنادٍ بحجم الزمالك، معتبرًا ما حدث معه نموذجًا لغياب الاحترافية والاحترام


 

