أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تفاصيل إطلالة أسماء إبراهيم بدبي..

وظهرت أسماء إبراهيم، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون السيمون داخل سياره فارهة خلال تواجدها فى دبي.





وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.





كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.