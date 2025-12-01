انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو الديمقراطية

أظهر مقطع فيديو نشره موقع Africa Today Media Group"، قيام عدد من المسئولين في دولة "الكونغو الديمقراطية"، بافتتاح جسر على أحد الأنهار، و انهيار الجسر اثناء مرور المسؤلون من فوقه و سقوطهم في النهر.

تكلفة بناء الجسر

و وصلت تكلفة بناء هذا الجسر إلى 2.2 مليون دولار، حيث أن الشركة التي قامت بالبناء تابعة لـ الرئيس الكنغولي فيليكس تشيسكيدي، والتي يرأسها أحد أفراد عائلته.



و يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في الكونغو الديمقراطية"، فمند 3 سنوات وتحديدًا في عام 2022، ظهر مقطع مصور لانهيار جسر صغير في أثناء افتتاحه في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وحدث انهيار الجسر خلال مراسم الافتتاح، التي أجريت في 5 سبتمبر 2022، ويقع الجسر ببلدة مونت نجوفولا في منطقة سايا زامبا بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

الرئيس الكنغولي

وتولى فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئاسة الكونغو بعد انتخابات 2018، وأثارت الانتخابات جدلا وطعن خصومه في نزاهتها، وشهدت فترة حكمه تحولات سياسية داخلية، وتزامنت مع تحديات اقتصادية وأمنية، شملت مواجهات مع جماعات مسلحة وتصاعد التوترات في شرق البلاد.

