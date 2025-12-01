قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
بهذه الطرق.. ادفع فاتورة كهرباء ديسمبر إلكترونيا
اتصال سري جرى بين ترامب ورئيس فنزويلا.. ماذا حدث فيه؟
موعد مباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحية الإسماعيلية: المرور على 40 محطة مياه شرب للتأكد من كفاءة التنقية

الأعمال
الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.
 

جاء ذلك بناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من توافر بيئة صحية سليمة لأبنائنا الطلاب والمعلمين.


وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على ١٥٧ مدرسة على مستوى المحافظة خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر ؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

وقام فريق صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة بالمرور على ٤٠ محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب ١٦٦ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على ٧ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

د. عبد العزيز الشريف يستقبل المستشار التجاري الأمريكي

التمثيل التجارى يبحث مع المستشار الأمريكي التعاون الاقتصادى بين البلدين

جانب من الحملة

حملة موسعة لإزالة النباشين وبدء الغلق الآمن لمقلب الطريق الأوسطي

جانب من الجولة

جولة ميدانية لرئيس بدر لمتابعة سير أعمال تطوير طريق السنترال.. صور

بالصور

أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد