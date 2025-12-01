صحية الإسماعيلية: المرور على 40 محطة مياه شرب للتأكد من كفاءة التنقية

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.



جاء ذلك بناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من توافر بيئة صحية سليمة لأبنائنا الطلاب والمعلمين.



وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على ١٥٧ مدرسة على مستوى المحافظة خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر ؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

وقام فريق صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة بالمرور على ٤٠ محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب ١٦٦ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على ٧ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.