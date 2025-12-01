مرشح اليمين يتصدر النتائج الأولية لانتخابات هندوراس

تصدر نصري عصفورة مرشح الحزب اليميني الهندوراسي الذي نال تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، نتائج فرز الأصوات وفقًا للنتائج الأولية التي نشرتها اللجنة الانتخابية.



وبعد فرز 34.25% من بطاقات التصويت ، حصل نصري عصفورة ( 67 عامًا) عمدة تيجوسيجالبا السابق على 40.6% من الأصوات متقدمًا بفارق 1.8 نقطة فقط على المرشح اليميني الآخر، مقدم البرامج التلفزيونية سلفادور نصر الله، وبفارق 21 نقطة عن مرشحة الحزب اليساري الحاكم، ريكسي مونكادا..حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي اليوم /الاثنين/.

