القصة الكاملة لاستبعاد مدير مدرسة بالخصوص وإحالة طاقم الإشراف للتحقيق ..ما الذي حدث؟

وسط موجة الانفلات الأخلاقي الذي تشهدها بعض المدارس في المحافظات ، وأن يتم اتخاذ عقوبة رادعة لمثل هذه الأفعال التي تسيء إلى المنظومة التعليمية ..جاءت واقعة مدرسة الخصوص بمحافظة القليوبية..

إدارة الخصوص التعليمية

شهدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية واقعة هزت الوسط التعليمى حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الطالبات تقوم بالرقص داخل المدرسة.



وأثار الفيديو ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين باتخاذ إجراء فورى ضد الطالبة باعتبار أن ما حدث مخالفا للقيم التعليمية.

فصل الطالبة

وعلى الفور قررت إدارة الخصوص التعليمية فصل الطالبة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية قيامها بسلوك مخالف داخل المدرسة، تمثل في الرقص، وذلك تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024.

وجاءت خلال اليوم الدراسي، وتم رصدها من قبل إدارة المدرسة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.

وقال مدير الإدارة التعليمية أن لجنة الحماية المدرسية على مستوى الإدارة التعليمية تعتزم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث توقيع أقصى عقوبة مقررة وفقًا للائحة الانضباط، لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

استبعاد مدير المدارسة



من جانبه أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص التعليمية من منصبه لحين الانتهاء من التحقيقات، عقب تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى الطالبات وهي ترقص داخل الفصل بمدرسة أثناء اليوم الدراسي.

وقال المصدر إنه تم تكليف مدير آخر لإدارة المدرسة ومباشرة الأعمال بشكل مؤقت، فضلا عن استبعاد المدرسة التي صورت المقطع المتداول، لحين انتهاء التحقيقات، وجرى كذلك إحالة طاقم الإشراف داخل المدرسة للتحقيق لبحث مسؤوليته عن الواقعة، والتقصير في المتابعة والانضباط داخل المدرسة.

معايير الانضباط المدرسى

وأكد أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات داخل المؤسسات التعليمية، وأنها مستمرة في تطبيق معايير الانضباط المدرسي والحفاظ على القيم والسلوكيات داخل المدارس.

وقررت إدارة الخصوص التعليمية بالقليوبية فصل طالبة لمدة أسبوعين، بسبب سلوك مخالف داخل المدرسة تمثل في الرقص، تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم 150 لسنة 2024.

وقالت مصادر تعليمية، إن الواقعة جاءت خلال الفسحة في اليوم الدراسي، وتم رصدها من قبل إدارة المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.