مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة على طريق طوخ شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص إثر اصطدام سيارة به خلال عبوره طريق طريق طوخ شبين القناطر.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى يدعى محمود ا م، 64 سنة، خلال عبوره طريق طوخ – شبين القناطر صدمته سيارة مسرعة ما أدى إلى مصرعه وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.