طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

يعد الخبز البلدي من الأكلات الأساسية في الدول العربية وخاصة مصر، حيث يمكن تناوله مع معظم الوجبات والأطعمة المختلفة ويمنح الجسم قدرا كبيرا من الشبع.

ونعرض لكم طريقة عمل الخبز البلدي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الخبز البلدي



2 كوب دقيق

كوب دقيق أسمر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ماء للعجن

ردة للفرد

طريقة عمل الخبز البلدي



في بولة كبيرة اخلطي الدقيق والدقيق الأسمر والخميرة والسكر والملح

ثم أضيفي الماء وقلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة.



غطى العجينة وتترك حتى تتخمر

وقطعيها كرات وتفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالردة.



ضعي الخبز في طاسة سميكة ساخنة على النار أو على صينية ساخنة فى فرن ساخن.



انتظري قليلا حتى النضج ثم اقلبي الخبز على الوجه الآخر وأخرجيه عند تمام النضج

