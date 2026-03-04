نائب محافظ بورسعيد يشدد على تسريع وتيرة العمل ومنع عودة تجمعات الرتش والمخلفات

تابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، أعمال استكمال رفع الرتش بمنطقة عمر بن عبد العزيز المميز ومنطقة بلال بن رباح بحي الزهور، ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على بؤر المخلفات وتحسين المظهر الحضاري.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بشأن تكثيف جهود رفع تجمعات الرتش وتحسين مستوى النظافة العامة.

كما تابع نائب المحافظ بدء أعمال رفع الرتش من منطقة شرق موقف دمياط القديم، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق جدول زمني محدد، مع الدفع بالمزيد من المعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات إنجاز.

وشدد نائب محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة، وعدم السماح بعودة تجمعات الرتش مرة أخرى، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه أي مخالفات، بما يضمن الحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج ويدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.