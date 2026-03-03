محافظ بورسعيد يوجه بإقامة " مستشفى نموذجي للطب البيطري بالقابوطي الجديد 

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية الموسعة اليوم، حيث تفقد مستشفى الطب البيطري القديم، للوقوف على الحالة العامة للمبنى ومستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري و الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي

ووجه المحافظ خلال جولته، بإقامة مستشفى بيطري نموذجي بالقابوطي الجديد بما يساهم في تقديم خدمات بيطرية متميزة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك لعدم مناسبة المبنى الحالي لتقديم خدمات متكاملة في قطاع الطب البيطري

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دعم قطاع الطب البيطري باعتباره أحد الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة وضع خطة تنفيذية لإقامة المستشفى وفق إطار زمني محدد، والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.