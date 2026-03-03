محافظ بورسعيد يبحث مقترحات الاستغلال الأمثل لقطعة أرض بحي الضواحي

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم بحي الضواحي مقترحات استغلال قطعة أرض بمساحة ١٦٠٠٠م٢، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى عائد تنموي يخدم أبناء بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي و الجهات المختصة

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد عددًا من الرؤى والمقترحات لإقامة مشروعات تسهم في تلبية احتياجات المواطنين، و تحسين مستوى معيشتهم

ووجه المحافظ بإعداد الدراسات اللازمة، وطرح تصور متكامل لمقترحات استغلال الأرض بما يعود بالنفع على أبناء بورسعيد .