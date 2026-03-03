نائب محافظ بورسعيد يتابع جهود إزالة الرتش بالزهور.. ورفع 550 طن مخلفات

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد انطلاق حملات موسعة ومكثفة على مدار الأيام الماضية لرفع تراكمات الرتش من كافة مناطق الحي.

وأسفرت الحملات عن نتائج ملموسة في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال رفع تجمعات الرتش والمخلفات والقضاء على بؤر التراكمات بمختلف الأحياء



متابعة مستمرة ورفع 550 طن من منطقتي خالد بن الوليد وبلال بن رباح:

وتابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أعمال رفع تجمعات الرتش من منطقتي «بلال بن رباح» و«خالد بن الوليد» بحي الزهور.

وأكد أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 550 طنًا من مخلفات الرتش في يوم واحد، باستخدام المعدات الثقيلة وسيارات النقل، مع الالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك وفق المعايير الفنية المحددة

وشدد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق جدول زمني واضح، مع استمرار المتابعة اليومية لمنع تكرار التراكمات، وتحقيق رضا المواطنين، موجهًا بالبدء في أعمال رفع الرتش من منطقة «عمر بن عبد العزيز» صباح الثلاثاء، ضمن خطة موسعة تستهدف القضاء على كافة بؤر المخلفات بنطاق الحي.

متابعة ميدانية مكثفة من قيادات الحي:

في السياق ذاته، تابعت قيادات الحي أعمال رفع تراكمات الرتش من منطقة عثمان بن عفان خلف محطة وقود الكابتن، وجرى إزالة كميات كبيرة من المخلفات، مع تكثيف المرور الميداني لمنع عودة التراكمات مرة أخرى وضمان استدامة مستوى النظافة، حيث تتم الحملات بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين

خطة متكاملة لرفع كفاءة المناطق السكنية:

تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية، وتحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، مع استمرار الحملات تباعًا بكافة مناطق الحي

وأكد محافظ بورسعيد استمرار حملات رفع الرتش والمخلفات دون تهاون، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.