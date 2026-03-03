«رجال يد الأهلي» يواجه سبورتنج في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار منافسات البطولة.

‏‎وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على سموحة بنتيجة 30-25، ضمن منافسات بطولة الدوري.