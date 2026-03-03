بعد الجدل الكبير.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم أزمة لقب الدوري لصالح الأهلي

كشف إلاعلامي عمرو الدرديري عن حكم المحكمة الرياضية الدولية ، بشأن شكوى نادي بيراميدز ، لـ سحب لقب الدوري الممتاز عن الموسم الماضي من النادي الأهلي.

و كتب عمرو الدردير عبر فيسبوك:عاااااااجل - المحكمة الرياضية الدولية تقضي بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري العام الموسم الماضي ورفض طعن بيراميدز.

وتُوّج النادي الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد سباق شرس مع بيراميدز، الذي حلّ ثانيًا بفارق نقطتين.

واعترض بيراميدز على قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرًا إداريًا في مباراة القمة دون خصم النقاط من رصيده، مطالبًا بإعادة النظر في الترتيب النهائي للبطولة، بدعوى أن عدم الخصم أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي وقت سابق أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك تباينًا واضحًا في المواقف داخل الناديين. ففي الأهلي تسود حالة من التفاؤل الكبير، حيث يؤكد المسؤولون أن موقفهم القانوني قوي للغاية، ويثقون بنسبة كبيرة في صدور الحكم لصالحهم، مشددين على عدم وجود أي شكوك بشأن أحقية النادي باللقب.

في المقابل، يسود بيراميدز حالة من الترقب الحذر، خاصة بعد خروج اتحاد الكرة ورابطة الأندية من دائرة النزاع، لتصبح القضية بين ممثلين عن الأهلي وبيراميدز إلى جانب المحكم المحايد. ويرى مسؤولو بيراميدز أن هذا التطور يجعل فرص الطرفين متساوية، بنسبة 50% لكل منهما.

وأشار شوبير، إلى أن الأهلي يتوقع صدور الحكم لصالحه دون تأجيل، بينما لا يستبعد بيراميدز إمكانية تأجيل القرار لمدة شهر إضافي، في ظل تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين وحاجة المحكمة إلى مزيد من الدراسة.