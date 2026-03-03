قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
معتمد جمال: الأهلي يبرع في إظهار استقرار كاذب رغم الأزمات والزمالك يواجه الواقع كما هو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تصريحات لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال معتمد جمال عبر برنامج الإعلامي مهيب عبد الهادي: "النادي الأهلي والأهلاوية عندهم ميزة أن الدنيا ممكن تبقي مش كويسة أو خربانة في النادي و يصدرلك في الإعلام كله أن الأمور أحسن حاجة أن كله تمام وأن الدنيا هادية".


لم يعد ما يحدث داخل نادي الزمالك مجرد تحسن عابر في النتائج بل أصبح تحولا حقيقيا يرتبط باسم معتمد جمال الذي تسلم المهمة في يناير الماضي وأعاد صياغة الفريق من الداخل قبل أن يعيد ترتيبه في جدول الدوري المصري الممتاز المدرب الوطني دخل المشهد في توقيت حساس لكنه تعامل معه بهدوء وثقة ونجح خلال أسابيع قليلة في تحويل حالة التذبذب إلى استقرار واضح انعكس مباشرة على الأداء والنتائج.

ولم يأتى معتمد جمال بشعارات كبيرة بل بفكرة واضحة تقوم على الانضباط التكتيكي وتقليل الأخطاء واللعب بواقعية تناسب طبيعة المنافسة المحلية الفريق لم يعد يندفع بلا حساب ولم يعد ينتظر رد الفعل بل أصبح يعرف متى يضغط ومتى يتراجع ومتى يوجه ضربته بأقل مجهود ممكن هذه التحولات الذهنية كانت الأساس الذي بُنيت عليه الطفرة الحالية.

مسيرة ناجحة 
خلال 13 مباراة فقط استطاع الزمالك تحت قيادته أن يحقق 9 انتصارات مقابل تعادل وحيد و3 هزائم وهي أرقام تعكس نسبة نجاح مرتفعة تؤكد أن الفريق يسير في مسار تصاعدي واضح الأهم من عدد الانتصارات هو طريقة تحقيقها حيث سجل الفريق 20 هدفا واستقبل 9 أهداف فقط وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات ما يعكس توازنًا واضحًا بين القوة الهجومية والتنظيم الدفاعي.

الإعلامي مهيب عبد الهادي لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك الأهلي

