بعد الفوز على بيراميدز.. ميدو: معتمد جمال مدرب ذكي جدا

اشاد احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بأداء متعمد جمال مدرب الزمالك في تشكيل الفريق امام بيراميدز امس

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس : ‏على العكس معتمد جمال مدرب ذكي لعب على مشاكل ⁧‫#بيراميدز‬⁩ على التحولات في ظهر كريم حافظ والشيبي أدوار دفاعية محددة لفتوح وبيزيرا وناصر منسي وذكاء عبد الله السعيد في غلق زوايا التمرير على لاعبي بيراميدز ده غير انه كان مدرب لاعيبته كويس جدا على التعامل مع عرضيات بيراميدز واختياره لصبحي لإجادته في التعامل مع العرضيات أكثر من المهدي سليمان



حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.