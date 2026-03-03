كبار الدوري.. أندية حسمت التأهل للمرحلة النهائية| الأهلي والزمالك الأبرز

تنطلق منافسات الجولة الـ 21 في الدوري الممتاز بعد غد الخميس بمواجهات نارية الأبرز منها مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة فيما حل نادي بيراميدز وصيفا والأهلي ثالثا وسيراميكا كليوباترا فى المركز الرابع.

وتأهل 4 أندية بشكل رسمي إلي المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز والتي جاء موقفها على النحو التالي:

احتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة ليتربع على صدارة القمة وضمن التأهل إلي المرحلة النهائية.

ويتبقي لفريق الزمالك مباراتين أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري وضد انبي يوم 11 من الشهر ذاته.

فيما حل في المركز الثاني فريق بيراميدز صاحب الـ 37 نقطة وضمن التأهل رسمياً إلي المرحلة النهائية.

ويتبقى لفريق بيراميدز مباراتين ضد حرس الحدود يوم 5 مارس الحالي وضد البنك الأهلي يوم 9 مارس الجاري.

فيما جاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة وضمن التأهل رسمياً.

ويتبقي لفريق الأهلي مباراتين ضد المقاولون العرب يوم الخميس الجاري وضد طلائع الجيش يوم 9 مارس الجاري.

فيما احتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 37 نقطة وضمن التأهل رسمياً إلي المرحلة النهائية.

وتتبقي لفريق سيراميكا كليوباترا مباراة وحيدة ضد البنك الأهلي المقرر إقامتها بعد غد الخميس.