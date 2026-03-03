قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تسبب في ضياع الدوري.. نور الدين يعترف بعدم احتساب هدف لـ الأهلي

الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين
الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين
علا محمد

كشف الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، أنه أخطأ في إحدى مباريات النادي الأهلي، وحرمه من احتساب هدف، أمام طلائع الجيش.

وتواجد إبراهيم نور الدين ضيفا ببرنامج «أقر وأعترف» الذي يذاع عبر شاشة النهار ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير.

ووجه شوبير سؤالا لإبراهيم نور الدين قائلا: «تقر وتعترف إن بمباراة الأهلي وطلائع الجيش الأهلي كان ليه هدف صحيح والحكم المساعد وحكم الفار لم يبلغوك إن الكورة هدف؟».

ورد عليه الحكم الدولي السابق قائلا: «أه الكورة كانت جون وبعد الماتش تأكدت إنها هدف.. الحكم المساعد واجباته الأساسية يقول الكورة عبرت خط المرمى أو لا ولما تم استحداث تقنية الفار كان الهدف مساعدته (الحكم المساعد)، ولكن في الكورة دي لا الفار ولا المساعد ساعدوني».

وأضاف شوبير: «بس الخطأ ده ضيع على الأهلي الدوري»، ليرد نور الدين على الفور: «طيب ما أكيد في خطأ جاب للأهلي الدوري.. أنا مش متعمد وكلنا بشر وأنا اتحمل الخطأ لأني حكم اللقاء».

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد -وقتها- قد أسندت مهمة إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش للحكم إبراهيم نور الدين.

ولعب الأهلي أمام طلائع الجيش في منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، وانتهى اللقاء 0-0.


جدير بالذكر أن فريق الأهلي خسر بطولة الدوري في هذه النسخة لصالح منافسه فريق الزمالك.

الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين الأهلي مباراة للنادي الأهلي أقر وأعترف أحمد شوبير

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
