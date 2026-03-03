تسبب في ضياع الدوري.. نور الدين يعترف بعدم احتساب هدف لـ الأهلي

كشف الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، أنه أخطأ في إحدى مباريات النادي الأهلي، وحرمه من احتساب هدف، أمام طلائع الجيش.

وتواجد إبراهيم نور الدين ضيفا ببرنامج «أقر وأعترف» الذي يذاع عبر شاشة النهار ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير.

ووجه شوبير سؤالا لإبراهيم نور الدين قائلا: «تقر وتعترف إن بمباراة الأهلي وطلائع الجيش الأهلي كان ليه هدف صحيح والحكم المساعد وحكم الفار لم يبلغوك إن الكورة هدف؟».

ورد عليه الحكم الدولي السابق قائلا: «أه الكورة كانت جون وبعد الماتش تأكدت إنها هدف.. الحكم المساعد واجباته الأساسية يقول الكورة عبرت خط المرمى أو لا ولما تم استحداث تقنية الفار كان الهدف مساعدته (الحكم المساعد)، ولكن في الكورة دي لا الفار ولا المساعد ساعدوني».

وأضاف شوبير: «بس الخطأ ده ضيع على الأهلي الدوري»، ليرد نور الدين على الفور: «طيب ما أكيد في خطأ جاب للأهلي الدوري.. أنا مش متعمد وكلنا بشر وأنا اتحمل الخطأ لأني حكم اللقاء».

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد -وقتها- قد أسندت مهمة إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش للحكم إبراهيم نور الدين.

ولعب الأهلي أمام طلائع الجيش في منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، وانتهى اللقاء 0-0.



جدير بالذكر أن فريق الأهلي خسر بطولة الدوري في هذه النسخة لصالح منافسه فريق الزمالك.