كالمار السويدي يضم أشرف داري على سبيل الإعارة وينهي أزمته مع الأهلي

أعلن نادي كالمار السويدي تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري قادمًا من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة أنهت حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

محاولات مكثفة لتسويق اللاعب

وخلال الفترة الماضية، كثف مسؤولو الأهلي جهودهم لتسويق المدافع المغربي بعد خروجه من حسابات الفريق ورفع اسمه من القائمة المحلية، لإفساح المجال لقيد مواطنه يوسف بلعمري بدلًا منه.

وسعت الإدارة الحمراء إلى إيجاد عرض خارجي مناسب يتحمل من خلاله النادي الجديد راتب اللاعب، خاصة أن الأهلي كان ملتزمًا بسداد مستحقاته كاملة.

وكشف مصدر داخل النادي أن محاولات تسويق داري شملت عددًا من الدوريات الأوروبية التي لا يزال باب القيد فيها مفتوحًا، مثل الدوري النرويجي والبولندي والفنلندي، قبل أن تنجح المفاوضات في النهاية مع النادي السويدي كالمار.

رفض محلي وتمسك بالحقوق المالية

من جانبه، أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت، أن أشرف داري رفض فكرة الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري، متمسكًا بخوض تجربة خارجية، مع مطالبته في الوقت نفسه بالحصول على مستحقاته المالية كاملة.

وأوضح شوبير أن اللاعب وقع بالفعل على اتفاق برفع اسمه من قائمة الأهلي مقابل التزام النادي بسداد راتبه بانتظام، مشيرًا إلى أن داري لن يتقدم بشكوى ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم طالما أن عقده لا يزال ساريًا والنادي ملتزم ببنود التعاقد.

وبانتقاله إلى كالمار على سبيل الإعارة، تُغلق صفحة أزمة أشرف داري مع الأهلي مؤقتًا، على أمل أن يستعيد اللاعب مستواه ويحدد موقفه النهائي مع نهاية الموسم.