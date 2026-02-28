بعد أزمتة مع الأهلي.. خالد الغندور يكشف عن مفاجأة بشأن أشرف داري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن اللاعب أشرف داري نجم الأهلي بعد خروجه منّ القائمة دون موافقته.

خالد الغندور

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أشرف داري إلى السويد و في طريقه لتقديم شكوي ضد النادي الأهلي بسبب خروجه منّ القائمة دون موافقته و مطالبته بكامل عقده حتي نهايته ٢٠٢٨".

وأصبحت إدارة النادي الأهلي في موقف لا تحسد عليه، بعد فسخ عقد المدافع المغربي أشرف داري من طرف واحد ورفع اسمه من قائمة المارد الأحمر لباقي الموسم الكروي الجاري 2025-2026.

أشرف داري

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب المغربي أشرف داري، أن الإدارة الفنية والقانونية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوق اللاعب، مؤكدًا: "في أي لحظة ممكن نرفع قضية على النادي الأهلي.. أنت مش بتلاعبني وبتأثر على مسيرتي كلاعب".

وأضاف "أن اللاعب يحتفظ بكافة الأدلة والمراسلات القانونية التي تثبت مواعيد التعاقدات والتزامات الأهلي تجاهه، والعروض والأندية التي كان يرغب النادي في انتقاله إليها، مشيرًا إلى أن كل شيء موثق والنادي على علم بذلك.

وشدد على أن حماية حق اللاعب ومستقبله المهني أصبحت ضرورة، في ظل أنظمة التسجيل والقيد الحالية التي تُلزم الأندية بالالتزام بالعقود وضمان حقوق اللاعبين.

وتابع: هناك تغييرات مستمرة في لوائح التسجيل وفقًا للاتحاد المصري لكرة القدم وقواعد FIFA المعمول بها خلال فترات الانتقالات، ما يعزز من إمكانية اللجوء إلى الهيئات القانونية الدولية للفصل في أي نزاع قد ينشأ.

واختتم : "القواعد التنظيمية الخاصة بالقيد تُطبق بوضوح في مواعيد التسجيل والانتقالات، وأن أي إخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية قد يمنح اللاعب الحق في اللجوء إلى لجان فض المنازعات وفقًا للوائح الاتحادية والدولية.