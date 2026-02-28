لامين يامال يقتحم قائمة تاريخية في الدوري الإسباني بثلاثية نارية أمام فياريال

واصل النجم الإسباني الصاعد لامين يامال لاعب فريق برشلونة كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية، بعدما اقتحم قائمة تاريخية في بطولة الدوري الإسباني، عقب تسجيله هاتريك في شباك فياريال، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

رباعية برشلونة تعزز الصدارة

وقاد يامال فريقه برشلونة لتحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1، ليعزز الفريق الكتالوني صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، مستفيدًا من تعثر ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي يمتلك 60 نقطة قبل مواجهته المرتقبة أمام خيتافي يوم الاثنين ضمن الجولة ذاتها.

وجاءت ثلاثية يامال في الدقائق 28 و37 و69، مقدمًا عرضًا هجوميًا لافتًا أكد به قيمته الفنية الكبيرة رغم حداثة سنه، قبل أن يختتم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1). في المقابل، سجل هدف فياريال الوحيد اللاعب باب جايي في الدقيقة 49.

ثالث أصغر لاعب يسجل هاتريك

وحسب إحصائيات شبكة “مستر شيب”، أصبح لامين يامال، بعمر 18 عامًا و230 يومًا، ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثلاثية قبل بلوغ 19 عامًا، ليضع اسمه بين نخبة من الأسماء التاريخية في المسابقة.

ويتصدّر القائمة اللاعب إيراراجوري الذي حقق الإنجاز بعمر 17 عامًا و337 يومًا عام 1930، يليه بومبو الذي سجل هاتريك بعمر 18 عامًا و200 يوم في عام 1934، ثم يأتي يامال في المركز الثالث بإنجازه المحقق في نسخة 2026.

قائمة تاريخية بأسماء خالدة

ويحل زالدوا في المركز الرابع بعدما سجل ثلاثيته عام 1960 بعمر 18 عامًا و292 يومًا، يليه إيلان في 1967 بعمر 18 عامًا و304 أيام، بينما يحتل بانيزو المركز السادس بعدما أحرز هاتريك عام 1941 بعمر 18 عامًا و348 يومًا.

ويعكس هذا الإنجاز المبكر حجم الموهبة التي يتمتع بها لامين يامال، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في واحدة من أقوى البطولات الأوروبية، ليؤكد أنه أحد أبرز نجوم المستقبل في الكرة الإسبانية والعالمية.