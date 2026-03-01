كالمار السويدي يتحرك لضم أشرف داري.. وخالد طلعت يكشف التفاصيل

أثار الإعلامي الرياضي خالد طلعت حالة من الجدل عبر صفحته الشخصية، بعدما كشف عن اقتراب نادي كالمار السويدي من التوصل لاتفاق مع الأهلي، لضم المدافع المغربي أشرف داري على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “كالمار السويدي يتفق مع الأهلي لضم أشرف داري على سبيل الإعارة”.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويضرب الأهلي موعدًا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

ومن المقرر أن تنقل قناة “أون تايم سبورتس” أحداث المباراة، عبر تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.