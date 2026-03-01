هدف واحد فقط .. تعرف علي أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي هذا الموسم

نشر الناقد الرياضي خالد طلعت احصائيات عن ارقام عن طاهر محمد طاهر خلال هذا الموسم مع الاهلي

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ صدق أو لا تصدق

طاهر محمد طاهر لعب مع الأهلي 31 مباراة هذا الموسم ، 1454 دقيقة لعب ، سجل هدفا وحيدا فقط ، والهدف كان في بطولة كأس الرابطة !!!!

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويضرب الأهلي موعدًا مع المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

ومن المقرر أن تنقل قناة “أون تايم سبورتس” أحداث المباراة، عبر تغطية شاملة تتضمن استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.