تعليق مثير من خالد طلعت عقب تعثر الأهلي أمام زد | ماذا قال؟

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على تعادل النادي الأهلي أمام زد، مؤكدًا أن أجواء المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم أصبحت مشتعلة.

ونشر خالد طلعت عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لجدول الدوري الممتاز وكتب "ولا تقولي الدوري الانجليزي ولا الدوري الأسباني .. الدوري المصري ولع"

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.