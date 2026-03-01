قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
رياضة

تعليق مثير من خالد طلعت عقب تعثر الأهلي أمام زد | ماذا قال؟

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على تعادل النادي الأهلي أمام زد، مؤكدًا أن أجواء المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم أصبحت مشتعلة.

ونشر خالد طلعت عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لجدول الدوري الممتاز وكتب "ولا تقولي الدوري الانجليزي ولا الدوري الأسباني .. الدوري المصري ولع"

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الناقد الرياضي خالد طلعت الأهلي زد الدوري المصري

