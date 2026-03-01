زد 2009 يتوّج بلقب دوري الجمهورية بعد الفوز على الأهلي

تُوّج فريق زد مواليد 2009 بلقب دوري الجمهورية للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه المستحق على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحاسمة من البطولة.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "زد 2009 يتوج بلقب دوري الجمهورية للموسم الثاني توالياً بعد الفوز على الأهلي 3-1"

بهذا الإنجاز، يواصل زد 2009 ترسيخ مكانته كأحد أبرز فرق الفئة العمرية في الكرة المصرية، مؤكدًا حضوره القوي في بطولات الجمهورية ومواصلة حصد الألقاب.

وتقام المنافسات وفق نظام الدوري من دور واحد، حيث سيستمر كل فريق بالمنافسة بنفس النقاط والأهداف التي حققها في المرحلة الأولى.