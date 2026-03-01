طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد يوم الأحد 1 مارس 2026 استمرارًا للانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة البرودة ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء للبرودة نهارًا على معظم المناطق.

حالة الطقس اليوم



وأوضح «فهيم» أن الشبورة المائية الخفيفة تتكوّن صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستوجب توخي الحذر في الساعات الأولى من النهار.

الشبورة المائية



وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما تقل فرص الأمطار لتصل إلى نحو 20% فقط على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.



وأشار إلى أن نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لافتًا إلى أن الهبات النشطة في عدد من المناطق تتسبب في زيادة الفاقد المائي، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الري والرش.

فرص الأمطار

نشاط الرياح



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تكوّن الصقيع على المحاصيل في مناطق وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة



أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فمن المنتظر أن تتشكل شبورة مائية من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على بعض مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد .