العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية
إيران تؤكد استشهاد رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي
الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ
إعلام إيراني : دوي انفجارات قوية في طهران
طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق
طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، يشهد يوم الأحد 1 مارس 2026 استمرارًا للانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة البرودة ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر، بينما تميل الأجواء للبرودة نهارًا على معظم المناطق.

وأوضح «فهيم» أن الشبورة المائية الخفيفة تتكوّن صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستوجب توخي الحذر في الساعات الأولى من النهار.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما تقل فرص الأمطار لتصل إلى نحو 20% فقط على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.
 

وأشار إلى أن نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لافتًا إلى أن الهبات النشطة في عدد من المناطق تتسبب في زيادة الفاقد المائي، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة الري والرش.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة نهارًا على معظم المناطق.

وأوضحت الهيئة، في بيانها اليوم، تكوُّن شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من النهار.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة، بينما تتوافر فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية. كما تشير التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، تُقدَّر بنحو 20%، على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع هبات نشطة في عدد من المناطق، وهو ما ينعكس على زيادة الفاقد المائي ويؤثر مباشرة في كفاءة عمليات الري والرش.
 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تكوّن الصقيع على المحاصيل في مناطق وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فمن المنتظر أن تتشكل شبورة مائية من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا على بعض مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد .

الطقس الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

