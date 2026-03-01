قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية
أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
توك شو

المنتج ممدوح شاهين يكشف كواليس الخلاف مع غادة عبد الرازق

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

 كشف المنتج ممدوح شاهين عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين الفنانة غادة عبد الرازق، وتطرق إلى مسائل مهنية وشخصية حول التعاون بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقة الفنية بينهما كانت دومًا محترمة، إلا أن التعامل الشخصي كان أحيانًا مرهقًا.

الخلاف حول عربون المليون جنيه

كشف ممدوح شاهين في لقاء خاص مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار" على شاشة "النهار"، أن الأزمة بدأت في عام 2003، حينما بدأ التعاون بينه وبين غادة عبد الرازق في عدد من الأعمال الفنية. في البداية، كان التعاون يسير بشكل جيد، حيث شاركت غادة عبد الرازق في بطولة مسلسل "مسألة مبدأ" مع الفنانة إلهام شاهين، ثم تلاها عمل آخر مع الفنان مدحت صالح.

ومع بداية مشروع جديد من تأليف الكاتب الراحل أحمد عبد الله، قام ممدوح شاهين بدفع مبلغ مليون جنيه كعربون مقابل التزام الفنانة بالعمل الفني، وقد تم إصدار إيصال بالمبلغ المذكور. ومع مرور الوقت، لم يتم إتمام المشروع بسبب تغيب غادة عبد الرازق عن الاتفاقات المبدئية.

الأسباب وراء تعثر المشروع

أوضح شاهين أن هناك عدة عوامل أدت إلى تأجيل المشروع، كان أبرزها وجود خلافات سابقة بين الفنانة غادة عبد الرازق وبين جهة إنتاجية أخرى، وهو ما أثر على التزامها بالاتفاق.

ورغم تلك الصعوبات، أكد شاهين أنه لم يكن هناك أي خلافات شخصية بينه وبين عبد الرازق، وأنه قام بمفاوضات مع الفنانة للحصول على العربون المُقدّم بالكامل.

 وأضاف أن تلك المفاوضات تم تسويتها بفضل التدخل الحاسم من قبل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي عمل على ضمان حقوق جميع الأطراف المتورطة.

ورغم الظروف التي رافقت هذا المشروع، أشار ممدوح شاهين إلى أن علاقته بغادة عبد الرازق على المستوى الفني كانت دومًا مهنية ومحترمة. حيث عبّر عن تقديره الكبير لموهبتها قائلاً: "أنا بعشقها كفنانة، وأقدرها فنيًا".

وأضاف أن العلاقة الشخصية بينهما كانت أحيانًا مرهقة، وأوضح: "التعامل الشخصي معها أحيانًا كان متعبًا ومجهدًا". 

في الختام، أكد ممدوح شاهين على أنه يكن كل الاحترام والتقدير لغادة عبد الرازق على المستوى الفني والشخصي، مشيرًا إلى أن الخلافات التي حدثت تتعلق فقط بالأمور المهنية، ولا تؤثر على العلاقة الفنية التي تجمعهما.

غادة عبد الرازق ممدوح شاهين أسرار

