قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممدوح شاهين يكشف كواليس أزمته مع غادة عبد الرازق: «أحبها فنيا.. لكن التعامل الشخصي كان مرهقا»

ممدوح شاهين
ممدوح شاهين
محمد البدوي

تحدث المنتج ممدوح شاهين عن تفاصيل خلافه السابق مع الفنانة غادة عبد الرازق، موضحًا أن الأزمة كانت مهنية بحتة، ولا تمس تقديره لها كفنانة، مؤكدًا أنه يكن لها احترامًا كبيرًا على المستويين الفني والإنساني.

تعاونه مع غادة عبد الرازق

وأوضح شاهين خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر شاشة «النهار»، أن تعاونه مع غادة عبد الرازق يعود إلى عام 2003، حين شاركت في بطولة ثانية بمسلسل «مسألة مبدأ» إلى جانب الفنانة إلهام شاهين، ثم تكرر التعاون في عمل آخر جمعها بالفنان مدحت صالح.

وأضاف أنه عند التحضير لمشروع درامي جديد من تأليف الكاتب الراحل أحمد عبد الله، قام بدفع مبلغ مليون جنيه كعربون، موثق بإيصال رسمي، إلا أن العمل لم يكتمل بسبب تعثر الاتفاقات المبدئية ووجود ظروف وتأجيلات، بعضها مرتبط بخلافات سابقة للفنانة مع جهة إنتاج أخرى.

وأشار شاهين إلى أن المبلغ تم استرداده بالكامل بعد مفاوضات، بتدخل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لضمان حقوق جميع الأطراف وإنهاء الخلاف بشكل ودي.

 علاقته بغادة عبد الرازق

واختتم شاهين حديثه بالتأكيد على أن علاقته بغادة عبد الرازق تظل قائمة على الاحترام، قائلاً: «أنا بعشقها كفنانة وأقدرها جدًا، لكن على المستوى الشخصي كان التعامل أحيانًا مرهقًا ومتعبًا».

ممدوح شاهين المنتج ممدوح شاهين غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

الشرع يؤكد لولي العهد السعودي وقوف سوريا إلى جانب المملكة

نتنياهو

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد