ممدوح شاهين يكشف كواليس أزمته مع غادة عبد الرازق: «أحبها فنيا.. لكن التعامل الشخصي كان مرهقا»

تحدث المنتج ممدوح شاهين عن تفاصيل خلافه السابق مع الفنانة غادة عبد الرازق، موضحًا أن الأزمة كانت مهنية بحتة، ولا تمس تقديره لها كفنانة، مؤكدًا أنه يكن لها احترامًا كبيرًا على المستويين الفني والإنساني.

تعاونه مع غادة عبد الرازق

وأوضح شاهين خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر شاشة «النهار»، أن تعاونه مع غادة عبد الرازق يعود إلى عام 2003، حين شاركت في بطولة ثانية بمسلسل «مسألة مبدأ» إلى جانب الفنانة إلهام شاهين، ثم تكرر التعاون في عمل آخر جمعها بالفنان مدحت صالح.

وأضاف أنه عند التحضير لمشروع درامي جديد من تأليف الكاتب الراحل أحمد عبد الله، قام بدفع مبلغ مليون جنيه كعربون، موثق بإيصال رسمي، إلا أن العمل لم يكتمل بسبب تعثر الاتفاقات المبدئية ووجود ظروف وتأجيلات، بعضها مرتبط بخلافات سابقة للفنانة مع جهة إنتاج أخرى.

وأشار شاهين إلى أن المبلغ تم استرداده بالكامل بعد مفاوضات، بتدخل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لضمان حقوق جميع الأطراف وإنهاء الخلاف بشكل ودي.

علاقته بغادة عبد الرازق

واختتم شاهين حديثه بالتأكيد على أن علاقته بغادة عبد الرازق تظل قائمة على الاحترام، قائلاً: «أنا بعشقها كفنانة وأقدرها جدًا، لكن على المستوى الشخصي كان التعامل أحيانًا مرهقًا ومتعبًا».