ممدوح شاهين يعلن: لن أتعامل مجددًا مع خالد الصاوي وسمية الخشاب

كشف المنتج ممدوح شاهين عن تفاصيل نادرة تتعلق بعلاقاته التعاقدية مع الفنانين، مؤكدًا حرصه الدائم على منحهم حقوقهم كاملة، سواء كانت مالية أو عينية، كجزء من ممارساته المهنية في الوسط الفني.

وأوضح شاهين في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج «أسرار» على شاشة «النهار»، أنه سبق أن منح الفنانة هيفاء وهبي جزءًا من أجرها على شكل مكتب في بيفري هيلز، موضحًا: «مش أجرها كامل، كان جزء من أجرها، بس هي كسبت فيه».

هدايا وأجهزة تلفزيونية

كما أشار إلى أن بعض الفنانين حصلوا على هدايا وأجهزة تلفزيونية خلال تصوير مسلسل «شارع عبدالعزيز»، مؤكدًا أن جميع الحقوق كانت مضمونة لهم دون أي تجاوزات.

وعن علاقاته المستقبلية مع بعض النجوم، صرح شاهين بوضوح أنه لن يعمل مرة أخرى مع بعض الفنانين بسبب اختلاف وجهات النظر، قائلاً: «خالد الصاوي وسمية الخشاب، عمري ما هشتغل معاهم تاني».

التعامل المهني والشفافية

وشدد شاهين على أن التعامل المهني والشفافية في منح الحقوق هو حجر الأساس لنجاح أي منتج، مؤكداً أن الحفاظ على ثقة الفنانين يضمن استمرارية الأعمال ونجاحها في سوق الفن.