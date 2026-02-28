قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
بيان عاجل من سفارة مصر بالدوحة لأبناء الوطن في قطر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وصقيعًا
مصطفى سعد ميسي يسجل الهدف الأول لـ زد في مرمى الأهلي بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ممدوح شاهين يعلن: لن أتعامل مجددًا مع خالد الصاوي وسمية الخشاب

المنتج ممدوح شاهين
المنتج ممدوح شاهين
محمد البدوي

كشف المنتج ممدوح شاهين عن تفاصيل نادرة تتعلق بعلاقاته التعاقدية مع الفنانين، مؤكدًا حرصه الدائم على منحهم حقوقهم كاملة، سواء كانت مالية أو عينية، كجزء من ممارساته المهنية في الوسط الفني.

وأوضح شاهين في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج «أسرار» على شاشة «النهار»، أنه سبق أن منح الفنانة هيفاء وهبي جزءًا من أجرها على شكل مكتب في بيفري هيلز، موضحًا: «مش أجرها كامل، كان جزء من أجرها، بس هي كسبت فيه».

 هدايا وأجهزة تلفزيونية

كما أشار إلى أن بعض الفنانين حصلوا على هدايا وأجهزة تلفزيونية خلال تصوير مسلسل «شارع عبدالعزيز»، مؤكدًا أن جميع الحقوق كانت مضمونة لهم دون أي تجاوزات.

وعن علاقاته المستقبلية مع بعض النجوم، صرح شاهين بوضوح أنه لن يعمل مرة أخرى مع بعض الفنانين بسبب اختلاف وجهات النظر، قائلاً: «خالد الصاوي وسمية الخشاب، عمري ما هشتغل معاهم تاني».

التعامل المهني والشفافية

وشدد شاهين على أن التعامل المهني والشفافية في منح الحقوق هو حجر الأساس لنجاح أي منتج، مؤكداً أن الحفاظ على ثقة الفنانين يضمن استمرارية الأعمال ونجاحها في سوق الفن.

هيفاء وهبي شارع عبدالعزيز الفنانة هيفاء وهبي المنتج ممدوح شاهين

